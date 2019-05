Portimão inspira fotografias ao longo de 24 horas

Este ano, a 19ª Corrida Fotográfica de Portimão, integrada nas comemorações do 11º aniversário do museu, está marcada para os dias 17 e 18 de maio. A grande novidade deste ano é um regresso às origens, com uma edição especial de “24 Horas” – a noturna e a diurna – entre as 21h00 do dia 17 de maio e as 21h00 do dia 18 de maio. Paralelamente, decorrerá a Corrida Fotográfica “12 Horas” (diurna), compreendida entre as 9h00 e as 21h00 do dia 18 de maio.

“Esta é uma corrida a não perder para os apaixonados pela fotografia, já que a Corrida Fotográfica de Portimão volta às origens com uma edição de 24 horas e outra de 12 horas”, salienta a organização, frisando ainda que “os prémios são de uma quantia superior ao dos anos anteriores”.

“Trata-se de uma oportunidade para os concorrentes descobrirem o espaço geográfico das freguesias de Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande, através de um renovado e atualizado olhar sobre o seu património cultural e natural, sobre atividades e vivências das suas comunidades”, realçam os promotores desta Corrida Fotográfica de Portimão, a maior realizada a sul do Tejo.

Os participantes da edição especial “24 Horas” receberão às 21h00 do dia 17 de maio o “passaporte” da 19ª Corrida Fotográfica, bem como a informação dos primeiros temas a fotografar e a localização do próximo posto de controlo às 24h00. O próximo posto de controlo será às 7h00, na manhã do dia 18, em local igualmente a indicar durante a prova…

Leia a notícia completa na edição em papel.