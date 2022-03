Portimão International Open: Luís Faria a um passo do quadro principal

Luís Faria qualificou-se esta segunda-feira para a terceira e última ronda da fase de qualificação do Portimão M25 International Open, pelo que está a apenas um passo de se juntar aos três compatriotas no quadro principal de singulares do torneio internacional que tem um prémio de 25.000 mil dólares.

Número 735 do ranking mundial, o jovem vimaranense derrotou Afonso Portugal (sem classificação) por 6-4 e 6-4 em 01:30 para confirmar o estatuto de terceiro cabeça de série e colocar-se a um triunfo de inscrever o nome na grelha mais importante do torneio. Para o fazer, Luís Faria terá de superar o turco Kuzey Cekirge (1422.º e 14.º pré-designado), que eliminou Sizya Ernest Kivanda, da Grã-Bretanha, por 6-0 e 6-2.

Menos sorte tiveram Gonçalo Falcão (6-4 e 6-1 favoráveis a Leonardo Rossi), Jaime Faria (desistiu quando perdia por 6-1 e 3-1 com Adria Soriano Barrera) e Tiago Sousa (derrotado por Runhao Hua com os parciais de 6-0 e 6-2), que não conseguiram juntar-se ao compatriota na derradeira ronda do qualifying.

Com estes resultados, a participação portuguesa na variante de singulares desta edição do Portimão M25 International Open ficou reduzida a Luís Faria e aos três jogadores já confirmados no quadro principal: Tiago Cação (478.º ATP), que vai medir forças com o brasileiro Gabriel Decamps (403.º), e os wild cards Pedro Araújo (715.º) e Fábio Coelho (1003.º), aos quais se junta Marius Copil, atual 260.º que chegou a ser top 60 em 2019.

Nos pares, serão nove os tenistas lusos em busca do título em Portimão: Gonçalo Falcão/Fábio Coelho, Luís Faria/Jaime Faria, Afonso Portugal/Martim Simões, Diogo Morais/Illia Stoliar formam as parcerias 100% nacionais, enquanto Tiago Cação escolheu o belga Gauthier Onclin como parceiro.