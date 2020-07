Portimão isenta pagamento a mais de 250 lugares de estacionamento

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Cerca de 250 lugares de estacionamento à superfície na cidade de Portimão estão agora isentos de pagamento, após o termo da concessão detida pela Saba, anunciou a autarquia.

Praceta Major David Neto, Rua João da Cruz, Rua Teófilo Braga, Rua Heliodoro Salgado, Rua João de Meneses, Rua das Comunicações, Rua Dom Carlos I, Rua 28 de Maio, bolsa de estacionamento adjacente ao Lar da Criança, e Rua José António Marques, entre a Av. Afonso Henriques e a EMARP são alguns dos exemplos de artérias da cidade que deixaram de ter pagamento de estacionamento.

Para devolver à gestão do município todo o estacionamento à superfície na cidade, em outubro do ano passado a autarquia procedeu ao resgate da concessão da Empark, traduzindo numa redução de 340 lugares tarifados entre junho e setembro e de 540 lugares de outubro a maio.

Com este acordo, a Câmara Municipal de Portimão passou a gerir 400 lugares de estacionamento tarifado da zona central da cidade e no Largo do Dique, onde apenas são cobradas tarifas entre junho e setembro.

A cidade fica assim com três áreas de estacionamento tarifado à superfície, que variam consoante os dias da semana e a época do ano.

Na zona central, mais próxima do comércio tradicional, os lugares são pagos ao longo de todo o ano, das 09:00 às 18:00 e grátis aos fins-de-semana.

No Jardim 1º de Dezembro e na Rua Serpa Pinto, o estacionamento tarifado está ativo de outubro a maio das 09:00 às 18:00 e livre aos fins-de-semana. De junho a setembro, o estacionamento tarifado acontece toda a semana das 09:00 às 24:00.

No Parque de Estacionamento do Largo do Dique apenas é cobrado estacionamento de junho a setembro, das 09:00 às 24:00.

Se o condutor possuir a qualidade de residente, tem a possibilidade de usufruir de 60 minutos diários gratuitamente nas zonas que se mantêm tarifadas.

Para obter este benefício, os interessados devem utilizar a aplicação móvel iParque Mobile, onde devem carregar as matrículas das viaturas e registar-se junto da EMARP no balcão de atendimento situado no edifício sede da empresa municipal ou através do formulário online disponível em www.emarp.pt.