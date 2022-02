Portimão: Já arrancou a demolição de casas no Largo 1.º de Dezembro

Com o objetivo de construir um novo corredor rodoviário, tiveram início esta semana as demolições de um conjunto de casas devolutas localizadas entre o Largo do Dique e o Jardim 1.º de Dezembro em Portimão, anunciou a autarquia.

PUB

Este novo corredor rodoviário vai ligar a zona ribeirinha e o Largo 1.º de Dezembro, com o objetivo de aumentar o escoamento de trânsito neste ponto da cidade de Portimão.

As obras vão prolongar-se até ao mês de março e está prevista ainda a preparação do terreno para a construção da nova artéria, que será dotada de passeios e dos respetivos acessos.

Devido a estes trabalhos, a circulação automóvel durante o período da manhã de sábado, dia 12 de fevereiro, na Rua Júdice Biker, será interrompida durante algumas horas.

A obra está a ser acompanhada por parte de um especialista em arqueologia do Museu de Portimão “devido à relevância histórica que a área em causa possui na evolução da cidade ao longo dos séculos”, segundo a autarquia.

As casas agora demolidas foram recentemente adquiridas pelo município pelo valor de 700 mil euros.