Portimão já prepara as brasas para as suas sardinhas

A 25ª edição do Festival da Sardinha de Portimão decorre, de 7 a 11 de agosto, com uma surpresa agenda para o dia 6: uma reconstituição histórica da descarga da sardinha, com trajes, dizeres e meios de transporte de outros tempos

De 7 a 11 de agosto, a sardinha volta a ser a rainha da festa na zona ribeirinha de Portimão, em cinco noites de boa comida e muita animação musical, numa festa de cariz popular que marca o verão algarvio e que, no ano passado, atraiu 50 mil visitantes em recinto aberto.

Antes, no dia 6 de agosto, véspera da abertura oficial do certame, está agendada uma grande surpresa: será feita uma reconstituição histórica da descarga da sardinha, na qual participarão grupos de teatro locais, em conjunto com o museu de Portimão.

Esta viagem ao passado – com trajes, dizeres e meios de transporte de há largas décadas – contará com uma mega sardinhada popular, integrada no programa “Festa da Sardinha”, que será dinamizado com a RTP1, e que nesse dia será transmitido em direto de Portimão, a partir das 10h00.

A 7 de agosto arranca o certame – um dos maiores do Algarve – durante o qual as rainhas da festa, acompanhadas com batata cozida e salada à algarvia, podem ser degustadas num dos sete restaurantes parceiros do festival. Todos os estabelecimentos exibirão nas respetivas entradas a insígnia “Aqui há Sardinha!”, disponibilizando mais de dois mil lugares sentados para degustar este ex-libris portimonense.

Festival alia tradição e animação para toda a família

Uma das novidades desta edição é o facto de o recinto transitar para uma zona próxima do Clube Naval de Portimão, de forma a solucionar alguns condicionamentos de espaço que se verificaram em anteriores edições. Será aí que irá dominar a música e a animação, sempre a partir das 22h00, com os Amor Electro (7 de agosto), Bárbara Bandeira (8), Marco Rodrigues (9), C4 Pedro (10) e Expensive Soul (11).

Será ainda nesta zona que terá lugar outra das novidades deste ano: a possibilidade de a sardinha no prato e no pão ser consumida no recinto do festival, onde funcionarão quatro pontos de venda, a cargo das coletividades locais Boa Esperança Atlético Clube, Clube União Portimonense, Gejupce e Grupo Desportivo e Recreativo Alvorense.

Toda a zona ribeirinha da cidade, entre o museu de Portimão e a zona entre pontes, estará repleta de motivos de interesse, do artesanato à doçaria, com muita animação de rua e música a cargo de bandas e artistas da terra, em quatro locais distintos – no palco sardinha, em plena zona de restauração do recinto do festival, a anteceder os concertos no palco principal, no coreto da Praça Manuel Teixeira Gomes, no Jardim 1º de Dezembro e no “Petinga Park”, junto à antiga lota, onde os mais pequenos poderão desfrutar a título gratuito de insufláveis e diversas atividades lúdicas.