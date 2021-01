Portimão já tem serviço grátis de entrega de comida a funcionar

A Câmara Municipal de Portimão informou que está já a funcionar o serviço gratuito de entrega de comida ao domicílio “#PTMàMESA”, iniciativa destinada a apoiar o setor da restauração, e que “ganha maior relevância numa altura em que o combate à Covid-19 recomenda o regresso ao confinamento geral”.

A medida, que abrange as três freguesias do concelho, faz parte do programa camarário “Portimão Dá a Mão à Economia Local”, criado com o objetivo de ajudar as empresas e as famílias a atenuar os efeitos nefastos da atual pandemia, e visa contribuir para manter a atividade no setor da restauração, ao fazer chegar à mesa dos portimonenses os sabores da gastronomia e da doçaria, sem qualquer encargo extra para restaurantes e clientes.

Para o efeito, e através de uma parceria com a empresa Comidas.pt, sediada na StarUp Portimão, o Município ativou a plataforma e app #PTMàMESA (ptmamesa.pt), totalmente gratuita para todos os proprietários de restaurantes e pastelarias que manifestem a vontade de integrar esta solução de negócio, através da qual os portimonenses poderão solicitar, por net, app ou telefone, as suas refeições.

No serviço “PTMàMESA” o cliente tem a possibilidade de encomendar, e também pré- encomendar, os pratos e doces prediletos, no valor mínimo de 5 euros, escolher o método de pagamento e aguardar a respetiva entrega no conforto do seu lar, sem desembolsar qualquer taxa adicional, o que permitirá poupar mais de 2 euros por cada encomenda.

O pagamento da comida poderá ser feito online, aquando da realização da encomenda (stripe), ou por multibanco no ato de entrega, suportando MBWAY ou contactless. Também serão aceites pagamentos através do Cartão Refeição.

Não existirão custos acrescidos de entrega ou de gestão de pedidos para os restaurantes ou pastelarias, que beneficiam de uma maior visibilidade para os seus

Para a concretização deste projeto, que “constitui um balão de oxigénio para os restaurantes e pastelarias aderentes”, a autarquia de Portimão assumirá nos próximos três meses o custo das comissões e taxas associadas ao serviço, tendo disponibilizado para o efeito cerca de 60 mil euros, verba que inclui as entregas gratuitas, a criação da página web e app “Portimão à Mesa” e a mensalidade de cada restaurante presente na plataforma.

Os agentes de distribuição “Portimão à Mesa”, formados e geridos pela empresa Comidas.pt, serão responsáveis pelas entregas, devendo ocorrer o recrutamento de mais entregadores, conforme a procura deste serviço.

Podem igualmente integrar a rede de distribuição taxistas ou empresas de transferes

que presentemente se ressentem da crise no turismo desencadeada pela pandemia,

bastando preencher o formulário online disponível na plataforma.

Os interessados em solicitar informações adicionais ou esclarecer quaisquer dúvidas sobre este apoio ao setor da restauração local devem recorrer ao Whatsapp, através do número 912 945 135.

Encomendas podem ser feitas por telefone

Com cerca de duas dezenas de estabelecimentos aderentes no momento do arranque, o “Portimão â Mesa” funciona todos os dias, das 12:00 às 15:00 e das 18:30 às 22:30, disponibilizando um ‘call center’ para encomendas e apoio, através do número 919 878 610, o que permite associar a este serviço o fator humano, tornando a oferta acessível também a pessoas que não utilizem a Internet.

A empresa Comidas.pt presta os seus serviços de entrega ao domicílio em Portimão desde março passado e tem como franchisado local um empreendedor da incubadora municipal StartUp Portimão, o que constitui um exemplo de espírito de iniciativa em tempos de pandemia.

