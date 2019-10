Portimão: Jogos internacionais divulgam boccia, tricicleta e slalom em cadeira de rodas

Entre 3 e 6 de outubro, Portimão – a Cidade Europeia do Desporto 2019 – recebe os CPISRA – Jogos Multidesportivos Internacionais, nas modalidades de boccia, tricicleta e slalom em cadeira de rodas, estando envolvidos neste evento participantes de Portugal e Espanha.

A cerimónia de abertura terá lugar a partir das 17h30 de 4 de outubro, no Portimão Arena, com a presença das delegações portuguesa e espanhola, e dos presidentes da Paralisia Cerebral – Associação Nacional de Desporto (PCAND), da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDPD), da homóloga espanhola e das Câmaras Municipais de Lagos e Portimão, entre outros. De referir que este será um dia aberto aos alunos e utentes de escolas e instituições que desejem experimentar no Portimão Arena as modalidades disponíveis, assim como a todas as pessoas interessadas.

A delegação de Espanha, composta por 18 elementos e liderada pelo presidente da respetiva federação, participará com um atleta na modalidade de tricicleta e sete no slalom em cadeira de rodas, especialidade em que os espanhóis dominam o quadro competitivo. Quanto a Portugal, estará representado por cinco atletas na tricicleta e nove no slalom em cadeira de rodas, enquanto a modalidade de boccia terá dois escalões, sub-21 e sub-15, contando apenas com atletas portugueses.

Destinada a pessoas com paralisia cerebral e outras deficiências motoras com forte impacto na mobilidade e autonomia, em particular os mais jovens, a iniciativa decorrerá no dia 5 de outubro na pista de atletismo de Lagos (tricicleta) e no Portimão Arena (slalom em cadeira de rodas e boccia), entre as 10h00 e as 12h00 e das 14h00 às 16h30, ao passo que, no dia 6, somente se disputará a disciplina de boccia, das 10h00 às 12h00, no Portimão Arena.

A iniciativa insere-se no plano de desenvolvimento da PCAND para as três modalidades, ainda pouco conhecidas entre nós, proporcionando aos participantes uma excelente oportunidade para competirem a nível internacional e partilharem conhecimento através de workshops.

No sábado, 5 de outubro, está marcada para as 18h30 no Portimão Arena a entrega de prémios das modalidades de slalom em cadeira de rodas e tricicleta, estando a cerimónia de encerramento dos CIPSRA – Jogos Multidesportivos Internacionais agendada para as 12h30 do dia seguinte, no mesmo local.

Os CPISRA são organizados pela PCAND, em parceria com as Câmaras Municipais de Portimão e Lagos, tendo os apoios do Instituto Português do Desporto e da Juventude e da FPDPD.