Portimão: Jovem de 19 anos morre em salto de páraquedas

Um jovem de 19 anos, de nacionalidade portuguesa, morreu num salto de paraquedas em Portimão, sábado de manhã, no Aérodromo Municipal de Portimão, donde tinha saído a aeronave que o transportou.

O alerta foi dado às 10h13 e foram mobilizados meios dos bombeiros de Portimão, INEM e GNR. Foram enviados para o local quatro veículos, com 10 operacionais, entre elementos dos bombeiros de Portimão, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), disse a fonte do CDOS de Faro.

Na base do acidente terá estado uma falha técnica, já que apesar do páraquedas ter aberto, o jovem caiu na vertival, de forma descontrolada, no perímetro do Aérodromo, no local onde deviar ter aterrado. As causas, no entanto, serão agora investigadas pelas autoridades, através do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF). O jovem fazia paraquedismo desde os 16 anos e já tinha alguma experiência.