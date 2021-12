Portimão lança concurso para valorizar comércio local do concelho

A Câmara Municipal de Portimão lançou o concurso “Valorizar o Comércio Local" para voltar a estimular as compras de Natal nos estabelecimentos do concelho, anunciou a autarquia.

Até 25 de janeiro do próximo ano, os clientes do comércio local de Portimão podem ganhar vales de compras entre os 50 e os 200 euros e candidatam-se ainda ao sorteio semanal de 10 mil euros em vouchers.

Essa iniciativa de Natal, que já decorreu no ano passado, tem como objetivo “estimular a economia das empresas do concelho durante a quadra festiva”.

Para participar, deve ter mais de 18 anos e fazer compras nas lojas aderentes que entreguem os respetivos cupões, que após serem devidamente preenchidos devem ser entregues no Balcão Único da autarquia entre as 10:00 e as 13:00 e das 14:00 às 18:00 dos dias úteis.

Por cada compra de valor igual ou superior a 10 euros, os clientes do comércio local, restaurantes e serviços aderentes têm direito a cupões de participação.

A adesão dos estabelecimentos a esta campanha é gratuita e pode ser feita através do preenchimento presencial do formulário no Balcão Único.

As lojas aderentes vão estar identificadas com um dístico com o logotipo da iniciativa, enquanto os sorteis estão agendados para os dias 29 de dezembro, 5, 12, 19 e 26 de janeiro do próximo ano, pelas 11:00, no Balcão Único.

Todas as semanas serão sorteados 80 vales de 50 euros, 30 de 100 euros e 15 de 200 euros, além do sorteio semanal de 10 mil euros em voucher para utilização nas lojas aderentes.

Os vales podem ser levantados após a notificação do prémio recebido e utilizados até 28 de fevereiro de 2022 numa loja associada, numa compra mínima de 10 euros.

Os resultados serão divulgados no website da autarquia, onde também está disponível o regulamento.

