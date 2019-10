Portimão: Mulheres debatem desigualdades e exclusão social

Assunção Fernandes

O Município de Portimão assinala amanhã, 24 de outubro, o Dia Municipal para a Igualdade de Género com uma iniciativa que reúne à conversa mulheres que no seu dia a dia fazem a diferença no combate às desigualdades e exclusão social e promovem o papel ativo da mulher na sociedade.

A partir das 15h00, no Café Concerto do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, Assunção Fernandes, Presidente da Associação de Solidariedade Social Assomada; Mariana Santos, Fundadora e CEO de Chicas Poderosas e Tânia Costa, empreendedora e gestora de marketing digital irão partilhar as suas histórias de vida, num exercício inspirador de desconstrução de estereótipos de género.

Mariana Santos

Assunção Fernandes, lidera há 25 anos um projeto pioneiro de integração social através do desporto junto da comunidade cabo-verdiana em Linda-a-Velha, tendo desenvolvido noutras áreas sociais de intervenção prioritária do Concelho de Oeiras. O seu trabalho tem sido alvo das mais diversas distinções, com destaque para a condecoração atribuída pelo Presidente da República de Cabo Verde em 2008, sendo que em 2016 foi distinguida pela Federação de Andebol e eleita personalidade do ano.

Depois de quase três anos a formar mulheres na América Latina, Mariana Santos, de regresso a Portugal, cria em 2013 o projeto Chicas Poderosas. Uma comunidade global com “hubs” em 18 países que promove a liderança feminina e visa trazer cada vez mais mulheres para a tecnologia e ajudá-las a empreender no mercado dos media. Na base do seu percurso está a disciplina que ganhou como atleta da Portinado, sob a direção do treinador Paulo Costa, que lhe incutiu valores de liderança, disciplina e espírito de equipa.

Tânia Costa

Tânia Costa, assume-se como uma empreendedora e gestora de marketing digital, sempre à procura de novos desafios e oportunidades. Co-fundadora de várias startups Meduse; Babysisters e Citycheck tem vindo a desempenhar um papel ativo na área do empreendedorismo.

Terminada a Conversa com Mulheres que Querem Mudar o Mundo no Café Concerto do TEMPO, segue-se um momento cultural pela Dança Mais- Escola de Dança de Portimão, por volta das 17h00, no Jardim 1º de dezembro.

Simultaneamente decorrerá na Cruz da Parteira, no âmbito do projeto Reviver o meu bairro, uma “Tarde de Curtas e Debates” com a visualização de filmes resultado de iniciativas de agências, sindicatos, entre outros , entre as 14h e as 18h, dirigida aos moradores e utentes do Bairro Cruz da Parteira com o objetivo de sensibilizar para o tema «Igualdade, Inclusão, Participação» proposto este ano pela CIG- Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, no âmbito do Dia Municipal para a Igualdade.

Segundo dados da EuroStat, datados de 7 de Março de 2019, Portugal tem a 5ª menor % de mulheres no governo da União Europeia, por cada euro que o homem ganha, a mulher ganha 82,5 cêntimos e, somente 15% das ruas em Portugal tem nomes próprios de mulheres. Três bons exemplos da desigualdade de género em Portugal, justificando a necessidade de sinalizar esta data e de todos os dias lutarmos por esta causa.

Recorde-se que o Município tem em curso o Plano Municipal para a Igualdade de Género (2017-2021), com vista a contribuir ativamente para a promoção da Igualdade de Género consciencializando todos os que aqui vivem ou trabalham para as questões que a temática envolve quanto à linguagem, à parentalidade, aos direitos laborais, ao combate de estereótipos e sobretudo ao respeito de cada um. A implementação passa exatamente pelo desenvolvimento de ações de informação, sensibilização e formação sobre várias temáticas inseridas na defesa dos direitos das mulheres e promoção da igualdade de género que envolvam toda a comunidade.