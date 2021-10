Portimão: Nova campanha de sensibilização sobre dejetos caninos

A Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão (EMARP) lançou esta semana uma nova campanha de sensibilização sobre dejetos caninos, em parceria com a Associação de Defesa dos Animais de Portimão (ADAP) e o fotógrafo Carlos Filipe.

A Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão (EMARP) lançou esta semana uma nova campanha de sensibilização sobre dejetos caninos, em parceria com a Associação de Defesa dos Animais de Portimão (ADAP) e o fotógrafo Carlos Filipe.

A campanha pretende “ ajudar a angariar donos responsáveis para animais de companhia, alertando para a necessidade da correta deposição dos dejetos caninos”, segundo o comunicado.

Com o lema “A sério? Vais deixar o meu cocó no chão?”, esta campanha tem como protagonistas os animais, com mensagens direcionadas aos seus donos, incentivando à recolha dos dejetos e limpando a cidade.

“A não recolha dos dejetos caninos é um comportamento que coloca em perigo a saúde pública e a higiene dos espaços usados por todas as pessoas. Para além dos maus odores e sujidade, podem ser geradores de doenças graves para a população e para os próprios animais”, refere a EMARP em comunicado.

A empresa pretende assim “contribuir para ajudar a encontrar uma família responsável para animais que se encontram para adoção, ao cuidado da ADAP e em famílias de acolhimento”.

“A estratégia passa por dar continuidade à campanha de recolha de dejetos caninos, dando palco e voz a animais reais, de Portimão, que precisam de encontrar um lar com donos responsáveis, onde sejam acarinhados”, acrescenta.

Atualmente, a EMARP tem à disposição no espaço público do concelho de Portimão cerca de 300 dispensadores de sacos, que devem ser atados e depositados posteriormente num contentor ou papeleira.

