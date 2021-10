Portimão: Novo espaço cultural promove livro da escritora Vlada Serra

O Palacete 10, em Portimão, recebe no próximo sábado, dia 16 de outubro, pelas 17:00 horas, a apresentação do livro “Cartas com destino ao Céu”, da jovem escritora Vlada Serra, anunciou a organização do evento.

O livro é publicado pela Arandis Editora e conta a história verídica do homicídio que ocorreu na Praia do Carvoeiro em 2010 e que vitimou o pai da escritora, que agora relata a sua história de vida através das cartas que escrevia para o seu pai.

“A força, energia e a esperança de vida, reveladas nestas cartas, e acima de tudo, a visão emotiva da escritora sobre a perda permitiram dar projeção nacional à sua obra”, observa a editora do livro, Arandis Editora.

Vlada Serra

Caminhando agora para a terceira edição, este livro nunca teve uma apresentação pública, por ter sido lançado em pleno período de confinamento.

A apresentação está integrada num projeto de criação e dinamização do espaço cultural Palacete 10, idealizado e concretizado pela arquiteta Filipa Mimoso, que converteu uma casa senhorial oitocentista portimonense, localizada no número 10 da Rua do Colégio em Portimão, num espaço cultural de iniciativa privada, que pretende receber exposições, tertúlias, apresentações de livros, feiras temáticas, debates e outras iniciativas.

Palacete 10, em Portimão

A organização de eventos literários está a cargo de Beatriz Rosário, professora e membro da equipa dinamizadora da biblioteca escolar da Escola Júdice Fialho, também ela poetisa e contista publicada, contando também com o apoio da Arandis Editora.

