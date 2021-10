Portimão: Obras de repavimentação da V5 iniciam-se hoje

Iniciaram-se esta segunda-feira, 4 de outubro, os trabalhos relativos à empreitada de repavimentação da via V5, entre a rotunda da Cruz da Parteira e o entroncamento com a Estrada Municipal 531, na Penina, que será faseada por troços, em cada um dos sentidos de trânsito, com o auxílio de semáforos móveis, anunciou a Câmara de Portimão.

As obras de repavimentação, cujo valor de empreitada adjudicado é de cerca de 263 mil euros, iniciam-se no sentido Penina/Portimão, pouco antes da ponte sobre a linha do comboio, e têm uma duração estimada de 90 dias.

A autarquia decidiu adiar esta intervenção durante os meses de verão, no sentido de não afetar os residentes e os visitantes que procuraram o concelho na época alta do turismo, evitando assim constrangimentos e longas filas de trânsito, o que prejudicaria particularmente a economia local.

Face aos trabalhos em curso, o Município de Portimão apela à compreensão dos automobilistas, chamando a atenção para a sinalização temporária, devidamente colocada em toda a zona a intervir.

