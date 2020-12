Portimão oferece equipamentos médicos ao hospital

A Câmara Municipal de Portimão adquiriu para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) – Hospital de Portimão, vários equipamentos médicos que foram entregues durante este mês, anunciou a autarquia.

Foram adquiridas 12 seringas perfusoras, 12 bombas volumétricas e respetivas estações para instalação, com um valor superior a 34 mil euros, “dando assim por concluído o processo de capacitação daquela unidade hospitalar e do hospital de campanha instalado no Portimão Arena”, segundo o comunicado.

O material é composto por equipamentos essenciais para o tratamento de doentes críticos e que têm de acompanhar os ventiladores em cada cama dos cuidados intensivos.

Para este reforço, a autarquia recorreu aos fundos originalmente previstos para a prova relativa ao Mundial de Motonáutica F1H20, entretanto cancelada, com um valor de 350 mil euros.

A entrega do material contou com a participação da presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes e do coordenador e técnicos do Serviço Municipal de Proteção Civil, da presidente do concelho de administração do CHUA, Ana Castro e por uma delegação de profissionais de saúde da Direção Clínica e Direção de Enfermagem.

