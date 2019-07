Portimão palco de várias provas desportivas de relevo

O grande destaque da programação de julho em Portimão – Cidade Europeia do Desporto 2019 – vai ser a realização da Copa Ibérica em futebol, que se disputa entre os dias 18 e 21, no estádio municipal de Portimão, com a presença das equipas nacionais do FC Porto e do Portimonense e as formações espanholas do Getafe e do Bétis de Sevilha.

A prova, coorganizada pela Liga Portuguesa de Futebol e a sua congénere espanhola, promete futebol de qualidade e insere-se no calendário de pré-época das equipas intervenientes. Durante os dias em que decorre, funcionará uma fan zone na Praça 1º de Maio, das 18h00 às 23h00.

Julho também vai ser pautado pela realização de outras provas de relevo, como o Torneio das 4 Nações, que, entre os dias 4 e 8, juntará no Portimão Arena as seleções femininas sub-19 de Portugal, França, Alemanha e Espanha, sob organização conjunta entre a Associação de Andebol do Algarve e a Federação de Andebol de Portugal, ou as 24h Endurance Series, de 5 a 7, na pista do Autódromo Internacional do Algarve. Está garantida muita competitividade neste campeonato de resistência para carros desportivos, que reúne pilotos europeus e norte-americanos.

Desportos para todos os gostos e idades

Referência ainda para a etapa local da Fórmula Windsurf Series, que entre 20 e 23 do corrente terá lugar na praia de Alvor, com a participação de alguns surfistas de renome, numa organização do Clube Naval de Portimão, e para os Campeonatos Nacionais de Snooker, marcados para o período entre 5 e 14 de julho no Portimão Arena, durante os quais será posta à prova a técnica e virtuosismo dos melhores praticantes nacionais, na luta pelo título mais ambicionado.

Entretanto, já está também a funcionar a área desportiva da Praia da Rocha, cheia de propostas desportivas e de lazer, abertas a todos os veraneantes e que funcionará até 31 de agosto.

São igualmente de colocar na agenda o International Football Camp (2 a 7 de julho), bem como os Encontros Nacionais de Infantis em Andebol, a ter lugar de 4 a 7 de julho em diversos pavilhões escolares, nos quais estarão envolvidos cerca de 1200 jovens de ambos os sexos.

Por outro lado, a novíssima pista do Parque da Juventude de Portimão recebe, a 7 de julho, o Campeonato Nacional de BMX Race, enquanto uma das vertentes mais acarinhadas pela Cidade Europeia do Desporto 2019 – o desporto para todos – se refletirá no 6º Encontro de Surf Adaptado, a decorrer no dia 5 de julho, na Praia da Rocha.

Corridas e galas

A programação de julho é enriquecida com propostas como a Neon Run (dia 20, entre a zona ribeirinha de Portimão e a marina), considerada a mais louca corrida noturna, juntando animação, desporto e lazer, com muita música à mistura, ou a 6ª Gala Dança Mais (27 de julho no Portimão Arena), em que as danças artísticas estarão em destaque.

E, por falar em galas, não poderia ficar em claro a Gala de Ginástica do Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense (27 de julho no pavilhão desportivo da EB 2,3 José Sobral), nem tão pouco a gala de encerramento da Escola Municipal de Ballet (13 de julho no Teatro Municipal de Portimão).

As propostas não se ficam por aqui e incluem o Challenge Urbano que a Federação Portuguesa de Atletismo agendou para 27 de julho e que decorrerá no exterior do Portimão Arena, além do 2º Aquatlo O2 (7 de julho na zona de Alvor), prova integrada no Circuito de Estrada do Algarve da Federação de Triatlo de Portugal, e da Masterclasse de Zumba a ter lugar na Fortaleza de Santa Catarina (20 de julho).

Mais eventos desportivos marcados para o próximo mês, abrangendo um vasto leque de modalidades, são a Taça Cidade de Portimão (21 de julho) e o Duatlo Cross Cidade de Portimão (dia 28), a Taça da Associação José Santana (21 de julho no campo desportivo do Clube de Petanca de Montes de Alvor) e a Maratona 24h do Clube de Ténis Portimão e Rocha (28 a 29 de julho), no complexo municipal de ténis.