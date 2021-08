Portimão: Paulo de Carvalho é convidado de Hammond Project

Paulo de Carvalho será o convidado especial no concerto que Hammond Project irá apresentar no Teatro Municipal de Portimão, a 2 de setembro, anunciou a autarquia.

Hammond Project é composto por Carlos Araújo na guitarra, voz, composição e arranjos e Luís Ruvina na pedaleira de baixo, que sobem ao palco do Teatro Municipal de Portimão pelas 21:00.

O espetáculo conta ainda com a participação do baterista cubano Manuel Santiesteban e de Jaques Quaresma na voz e guitarra, onde serão interpretados temas originais e adaptações do cancioneiro português.

