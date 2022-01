Portimão: Projeto promove talentos musicais no Bairro da Cruz da Parteira

Já arrancou no Bairro da Cruz da Parteira, em Portimão, projeto “PorTiArtista” que vai dar voz às crianças e jovens deste bairro camarário e que surgiu da necessidade sentida em apostar nas suas aptidões e potencialidades musicais.

Esta iniciativa visa a criação das condições para que este grupo de jovens, socialmente desfavorecido, possa “alimentar os seus sonhos artísticos, ao mesmo tempo que previne comportamentos desviantes e estimula a participação cívica”.

O projeto consiste na criação de um estúdio multimédia num espaço existente no Centro Comunitário da Cruz da Parteira e tem por principal objetivo encaminhar os pequenos destinatários para um espaço “onde a criatividade poderá ser explorada e acompanhada, pelo fomento da escrita, da construção de conteúdos e do desenvolvimento de produções musicais e coreografias, em simultâneo com a redução das vulnerabilidades sociais existentes, a prevenção da delinquência juvenil do público-alvo e o estímulo à sua saúde mental e física”.

O estúdio multimédia, neste momento em processo de instalação numa sala existente no Centro Comunitário, estará dotado de equipamentos informáticos, de produção de som e de imagem de vídeo e vai ter software apropriado para a produção de conteúdos, estando prevista a aprendizagem e ensino das ferramentas a utilizar pelos jovens, com introdução a tecnologias de informação e de comunicação.

Serão também dinamizados workshops para promoção das técnicas de dança e de expressão corporal, de modo a proporcionar conhecimentos especializados no âmbito da representação artística.

O projeto, que pretende ser “uma mais-valia para os moradores”, culminará com a criação de um hino para o Bairro da Cruz da Parteira e respetivo videoclip, num processo que visa “envolver a comunidade e demonstrar como coabitam as várias culturas aí residentes, através da divulgação do seu contexto de vida e pela desmitificação de estereótipos”.

Uma das primeiras atividades deste projeto foi a gravação de um vídeo criado pelas crianças e jovens da Cruz da Parteira com um tema de incentivo a Edmundo Inácio e João Leote, dois artistas portimonenses finalistas no concurso The Voice Portugal, a transmitir pela RTP na noite de 06 de fevereiro e cujas votações estão a decorrer.

Programa governamental Bairros Saudáveis

O “PorTiArtista” integra um grupo de três projetos aprovados para Portimão, de um total de 246 que arrancaram em dezembro passado por todo o país, no âmbito do programa governamental “Bairros Saudáveis”. A entidade promotora do projeto é a Associação Dança Mais, em parceria com o município de Portimão, integrando-se esta iniciativa nos eixos de intervenção social e da saúde no Bairro da Cruz da Parteira. O projeto terá a duração de um ano e caberá ao município de Portimão a cedência do espaço físico e a respetiva dinamização do “PorTiArtista”, através da equipa técnica do projeto camarário (Re)Viver o Meu Bairro, que acompanha diariamente a população a residir no Bairro da Cruz da Parteira.

Convivência multicultural

Construído em 1998, no âmbito de um programa de realojamento municipal, coexistem no Bairro da Cruz da Parteira várias culturas, nomeadamente a africana, com especial predominância da cabo-verdiana, bem como a cigana de origem portuguesa, vivendo aí atualmente cerca de 430 indivíduos, distribuídos por 120 fogos, com regime de arrendamento apoiado.

Para além do “PorTiArtista”, também foram aprovados para o mesmo espaço mais dois projetos, um dos quais intitula-se “Bairro Con(s)ciência” e tem como entidade promotora a Associação para o Planeamento da Família – Algarve, com o propósito de melhorar a qualidade de vida das crianças, jovens e famílias da Cruz da Parteira.

O outro projeto, chamado “No Coração do Bairro”, é promovido pela Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA), procurando informar, orientar e apoiar as crianças com necessidades especiais e suas famílias, em simultâneo com a promoção e o desenvolvimento de competências necessárias à resolução dos seus próprios problemas, além de sensibilizar os outros moradores para a mudança de atitude, compreensão e aceitação, em prol da integração escolar e social de todos.