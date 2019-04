Portimão promove maratona fotográfica de 24 horas

Os adeptos de fotografia vão poder participar em mais uma edição da Corrida Fotográfica de Portimão, nos dias 17 e 18 de maio, que lhes permitirá fotografar ininterruptamente durante 24 horas. Esta será uma “edição especial” do mais importante certame do género a sul do Tejo

A 19ª Corrida Fotográfica de Portimão será “uma edição especial”, com a realização de uma prova de 24 horas e outra de 12 horas. A iniciativa, que contou no ano passado com 103 amantes da fotografia – não apenas do Algarve, mas de vários pontos do país e de diversas nacionalidades (Brasil, Noruega, Ucrânia e França) –, está marcada para os dias 17 e 18 de maio. O principal objetivo é a promoção da fotografia sobre o concelho de Portimão.

Assim, durante as 24 horas, deverão ser fotografados vários temas para os quais será entregue informação em diversos postos, distribuídos por vários locais da cidade de Portimão, assim como nas freguesias de Alvor e Mexilhoeira Grande.

A partida desta maratona de 24 horas está agendada para as 21h00 do dia 17 de maio, no museu de Portimão, culminando às 21h00 do dia 18 de maio. Há ainda uma prova de 12 horas (diurna), entre as 9h00 e as 21h00 do dia 18 de maio…

