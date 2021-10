Portimão promove webinar sobre as dependências online dos jovens

O município de Portimão organiza a partir das 17:00 horas do próximo dia 19 de outubro, o webinar “Dependências online em crianças/jovens – desafios e estratégias para pais”, divulgou a Câmara.

A iniciativa que visa fornecer orientações para uma gestão saudável do comportamento dos mais novos na Internet, em particular nas redes sociais e contará com a participação e moderação da psicóloga Ivone Patrão, doutorada em Psicologia da Saúde, docente, investigadora e coordenadora do Projeto #Geração Cordão –Comportamentos e dependências online.

Estudos recentes indicam que a dependência online por parte de crianças e jovens conduz a alterações de humor, do sono e do comportamento alimentar, o que torna este num tema de especial importância para os pais que procurar gerir as repercussões da vivência online dos jovens.

Dirigido preferencialmente a pais e encarregados de educação, que são os modelos agentes educativos centrais para estas faixas etárias, este webinar pretende informar e esclarecer à cerca das implicações e consequências desta dependência.

As inscrições para o webinar devem ser realizadas até ao dia 18 de outubro, no seguinte endereço eletrónico: https://tinyurl.com/webinardependenciasonline.

