Portimão promove webinar sobre comunicação na infância

A Câmara Municipal de Portimão está a promover um webinar com o tema “Comunicação – sinais de alerta em idade pré-escolar”, no dia 16 de dezembro pelas 17:00, anunciou a autarquia.

Esta sessão online através da rede Microsoft Teams tem como objetivo de “informar e esclarecer os educadores de infância e os encarregados de educação sobre as etapas do desenvolvimento linguístico, assim como os sinais de alerta na primeira infância”, segundo o comunicado do município de Portimão.

O webinar contará com a participação das terapeutas da fala Ana Alberto e Sara Teixeira, que vão abordar temas como os sinais de alerta na primeira infância, o papel da família e da escola nesta área e a prevalência e influência das perturbações da linguagem em idade escolar.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até dia 15 de dezembro através do endereço.

