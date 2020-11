Portimão propõe música online para o primeiro fim de semana de confinamento

No primeiro fim de semana em que os portimonenses têm de ficar em casa devido ao confinamento obrigatório, há propostas musicais a cargo de artistas da terra, para duas tardes no aconchego do lar, assistindo online, sempre a partir das 17:00, aos concertos previamente gravados no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, anunciou o Município de Portimão.

O projeto “Portimão Dá-te Palco”, promovido pela Câmara Municipal para apoiar os artistas locais, arranca já este sábado, 21 de novembro, com a participação dos agrupamentos Ally Jazz’n Soul (jazz), Paulo Luz Trio (jazz) e Banda Atlântica (sons afro/angolanos), com curadoria a cargo do Bar Marginália.

No domingo, dia 22, atuarão Rosa Martins, José Rodrigues, Korin e José & Vítor Guerreiro, que interpretam temas da música ligeira, alguns deles originais, sob curadoria do produtor musical Luís Loução.

Este projeto pretende dar – literalmente – palco a mais de 20 artistas/bandas locais, que serão convidados a subir ao palco de uma das salas de espetáculo do TEMPO, sendo transmitidos nas matinés dos fins de semana de 21 e 22, e 28 e 29 de novembro, bem como no fim de semana de 5 e 6 de dezembro e no dia 12 deste último mês.

Todas as atuações, sem público, poderão ser vistas nas redes sociais do Município de Portimão, que para o efeito estabeleceu parceiras de curadoria com agentes culturais e promotores de espetáculos da cidade, no sentido de que nos sete dias de concertos previstos sejam concebidos outros tantos espetáculos, cada um com os diversos géneros musicais a cargo de bandas e artistas locais, sob a curadoria do agente cultural convidado.

Recorde-se que o TEMPO promoveu em junho e julho passado 15 espetáculos, com mais de 15 artistas locais, os quais foram transmitidos nas redes sociais municipais, tendo atingindo uma audiência superior às 100 mil visualizações.

Neste sentido a autarquia, seis meses depois, volta a divulgar o trabalho dos músicos de Portimão, apoiando financeiramente esta iniciativa em cerca de 60 mil euros.

“Portimão, Dá-Te Palco” é organizado pela Câmara Municipal de Portimão, e conta com o apoio do Marginália Bar, do Choque Frontal ao Vivo, da Alvor FM e de Luís Loução Produções.