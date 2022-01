Portimão recebe o maior festival de hip-hop do mundo em julho

O Rolling Loud, considerado o maior festival de hip-hop do mundo, vai passar por Portimão em julho. O rapper e produtor norte-americano J. Cole será um dos cabeças de cartaz. O anúncio foi feito hoje pela organização do festival.

A primeira edição do festival norte-americano Rolling Loud em Portugal já deveria ter acontecido em Portimão no verão de 2020, junto à Praia da Rocha, mas foi adiada para julho do ano passado, e depois reagendada, por causa da pandemia, para os dias de 06 a 08 de julho de 2022.

O cartaz para este ano, divulgado esta terça-feira pela organização no site oficial do festival, conta com os norte-americanos J. Cole, A$AP Rocky e Future como cabeças de cartaz nos dias 06, 07 e 08 de julho, respetivamente.

A$AP Rocky e Future já tinham sido anunciados para a edição do ano passado, mas J. Cole é uma nova confirmação.

Esta será a primeira vez que o rapper e produtor Jermanie Lamarr Cole, cujo álbum mais recente, “The Off-Season”, foi editado em maio do ano passado, atua em Portugal.

O cartaz do festival, dedicado ao hip-hop, inclui ainda nomes como AJ Tracey, DaBaby, Jack Harlow, Kenny Mason, Lil Baby, M Huncho, Maxo Kream, Pi’erre Bourne, Pouya, Rico Nasty, Roddy Ricch, Skepta e Trippie Redd.

Lon3r Johny e Minguito são os únicos portugueses convocados para o Rolling Loud Portugal 2022.

Os bilhetes para a edição deste ano estarão à venda a partir desta sexta-feira.

Autodenominado o maior festival de hip-hop do mundo, o Rolling Loud só admite a entrada a maiores de 18 anos.