Portimão será o palco do Prémio Museu Europeu do Ano em 2021

O acordo de parceria entre o EMF-European Museum Forum (Forum Europeu

dos Museus) e o município de Portimão, assinado no passado dia 23 de

novembro, por Jette Sandahl, presidente da direção do EMF e Isilda Varges

Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, marca o início da

formalização da candidatura de Portimão e do seu museu, como os locais

escolhidos para a futura realização do mais relevante evento anual de

atribuição dos prémios “Museu Europeu do Ano”, da museologia europeia, o

EMYA-“European Museum of the Year Award”, em 2021.

Portimão, como município de acolhimento do EMYA 2021, será oficialmente

anunciado em Cardiff, capital do País de Gales, em 2 de maio de 2020, no

decurso do EMYA 2020, o qual decorrerá no próximo ano, no Museu Nacional

do País de Gales, daquela cidade do Reino Unido.