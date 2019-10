Portimão tem 30 bolsas de estudo para o ensino superior

Decorre entre 24 e 30 de outubro o período de receção de candidaturas às 30 bolsas de estudo que o município de Portimão irá atribuir a estudantes, residentes no concelho, que frequentem estabelecimentos de ensino superior no ano letivo 2019/2020, e que satisfaçam os requisitos definidos no regulamento municipal para atribuição de bolsas de estudo.

Depois de um período de interrupção que remonta a 2010/2011, devido às dificuldades financeiras da autarquia, a Câmara de Portimão retomou esta prática habitual no ano passado, tendo sido beneficiados 15 jovens estudantes. “Este ano, o número de bolsas de estudo é duplicado, passando para três dezenas, com o valor unitário de 1500 euros”, adianta a autarquia.

O regulamento municipal para atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, os boletins de inscrição e a lista de documentos necessários à instrução da candidatura já se encontram disponíveis no balcão único municipal e também através da página eletrónica do município.

O período de receção das candidaturas ocorre entre 24 e 30 de outubro, devendo as mesmas serem entregues na Divisão de Educação da Câmara Municipal de Portimão, no período compreendido entre as 9h30 e as 12h30 e das 14h00 às 16h30.

“Esta medida está diretamente relacionada com a política de promoção e desenvolvimento da igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior por parte do município de Portimão, visando contribuir para a prossecução dos estudos de estudantes com menores recursos económicos e bom aproveitamento escolar, que residam na área do concelho”, informa a câmara.