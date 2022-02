Portimão: Traineira “Portugal Primeiro” está a ser restaurada

Arrancaram no início desta semana os trabalhos relativos ao restauro da traineira “Portugal Primeiro”, que possibilitarão a salvaguarda e valorização de uma das mais carismáticas embarcações do género ligadas ao cerco e que operou no porto de pesca de Portimão, com vista à sua futura musealização.

A intervenção está a cargo da empresa local Portinave – Sociedade de Construções Navais Portimonense e deverá estar concluída até ao final do ano, com o objetivo de que a traineira permaneça posteriormente em doca seca para ser visitada pela comunidade.

Para o efeito, será criada uma estrutura museológica explicativa que contextualizará a sua história. O acesso à embarcação, por forma a visualizá-la no seu todo, far-se-á também através de uma rampa, tornando a sua visita acessível a todos. No exterior existirá um outro percurso onde serão cenografados alguns trabalhos relacionados com a construção naval em madeira.







Programa Operacional Mar 2020

O projeto “Portugal Primeiro – Uma Traineira com História” foi candidatado pelo Museu de Portimão ao Programa Operacional Mar 2020, contemplando um investimento elegível total de 621.150 mil euros e a atribuição de um financiamento de 424.969,09 mil euros.

A traineira “Portugal Primeiro” começou por ser um galeão a vapor para a pesca da sardinha. Mandado construir pelo industrial conserveiro e armador Júdice Fialho, em 1911, num estaleiro em Vigo, na Galiza, esta embarcação foi a primeira de uma frota de nove galeões, do “Portugal Primeiro” ao “Portugal Nono”. A mesma foi transformada em traineira em 1948, quando foi adaptada ao motor a diesel, mantendo a sua popa em leque, característica distintiva. Esteve no ativo até à década de 1980.

Por volta de 1990, depois de ter estado parada alguns anos no cais de Portimão, foi adquirida pela empresa Ribeiro & Quintas, que a recuperou nos estaleiros da Portinave, estando em funcionamento até 2008.

Por essa altura, houve a intenção de ser dada para abate, algo que foi impedido pelo município, que comprou a embarcação com o objetivo de a restaurar e musealizar na zona ribeirinha, junto ao edifício do Museu, integrando-a no discurso expositivo que este equipamento cultural dedica à vocação marítima do concelho.

Relevância para a história da cidade

A sua importância para a história de Portimão é assinalável, enquanto testemunho singular do património marítimo local e de várias atividades com que esteve relacionada, desde a pesca à construção naval e à indústria conserveira, lotas e comercialização de pescado, atividades responsáveis pelo crescimento económico e social da localidade durante o século XX, refere a autarquia.

Nesse sentido, o projeto museográfico “Portugal Primeiro” pretende que a traineira seja pretexto para ponto de reflexão sobre a própria atualidade do contexto marítimo e as questões que levanta hoje em dia aos profissionais do setor, nomeadamente os apoios à pesca, o defeso e as restrições que condicionam o setor, além do saber fazer de outrora até às atuais inovações tecnológicas, à lota e à comercialização do pescado.

Para memórias futuras

Faz parte dos objetivos do projeto recriar um ambiente de trabalho de reparação da antiga traineira “Portugal Primeiro” em estaleiro, incluindo toda a parte de carpintaria, calafetagem, ferragens e respetivo apetrechamento com equipamentos de bordo, como os acessórios da embarcação, de que são exemplos a cordoaria e as redes.

A sua exibição junto ao Museu de Portimão, numa estrutura especialmente construída para o efeito, remeterá para uma cenografia do ambiente dos estaleiros navais que outrora marcavam a paisagem da zona ribeirinha de Portimão.

A estrutura será concebida de modo a garantir boas condições de conservação da traineira, nomeadamente protegendo-a da luz solar, sendo também instalado um sistema de rega com água salgada, bombeada diretamente do rio Arade, além da instalação de um sistema de iluminação cénica que possibilitará a sua visualização e valorização noturna.

Este projeto tem por base um trabalho de investigação, salvaguarda e divulgação através de ações culturais e educativas, levadas a cabo pela equipa do Museu de Portimão, reforçadas e valorizadas com a participação da comunidade piscatória, dos trabalhadores da construção naval, dos antigos operários e dos vendedores de lota.