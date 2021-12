Portimão: Vacinas passam a ser no Parque de Feiras e Exposições

A partir desta sexta-feira, 17 de dezembro, as pessoas com vacinas agendadas contra a covid-19 e a gripe deverão dirigir-se ao Centro Municipal de Vacinação de Portimão, que a autarquia acaba de instalar em tempo record no Parque de Feiras e Exposições da cidade.

A infraestrutura passa a funcionar em duas tendas de grandes dimensões, devidamente climatizadas e com todas as condições de conforto e segurança, possuindo oito cabines e uma capacidade instalada na ordem das 800 inoculações por dia, o que possibilitará uma maior e melhor capacidade de resposta face às limitações do antigo Centro de Saúde de Portimão, que deixa assim de ser utilizado.

A medida possibilitará que, já este fim de semana de 18 e 19 de dezembro, as crianças com 10 e 11 anos comecem a ser vacinadas no equipamento agora colocado ao serviço da população.

Esta opção justifica-se pela impossibilidade de voltar a ser reativado o centro de vacinação que durante alguns meses funcionou no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, uma vez que esse equipamento é utilizado diariamente por centenas de pessoas, que desta forma ficariam privados de efetuar a sua prática desportiva regular.

Além disso, o Portimão Arena, que também seria uma hipótese, encontra-se em “Reserva Estratégica” como hospital de retaguarda, podendo ser ativado em função da evolução da pandemia, como aconteceu em janeiro passado.

Em conformidade com a nova utilização do Parque de Feiras e Exposições de Portimão, ficam suspensas a partir de agora e por tempo indeterminado todas as atividades previamente agendadas para o local, nomeadamente a Feira de Velharias e o Mercado Mensal.

