Portimão vai investir 60 milhões em habitação

Isilda Gomes, reeleita pela terceira vez para a Câmara de Portimão, definiu a habitação como a grande prioridade para o novo mandato, traçando um plano de mais de 60 milhões de euros para as matérias de habitação e renda acessível.

Os planos futuros da autarquia em matéria de habitação passam pelo investimento de mais de 60 milhões de euros para “construção de habitação para venda e arrendamento, nos regimes de venda a custos controlados, arrendamento acessível e arrendamento resolúvel” em Portimão, revelou a autarca. Na agenda municipal está ainda a recuperação do Bairro do Pontal, em Portimão que faz parte da história da cidade.

A cerimónia de instalação dos Órgãos Autárquicos do Município de Portimão para o mandato 2021/2025, decorreu esta semana no Grande Auditório Nuno Mergulhão do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

