Portimão vai pôr a comunidade a falar de igualdade e inclusão social

O Município de Portimão vai dedicar, entre os dias 24 e 29 de outubro, uma semana à igualdade e inclusão social, da qual resultará a apresentação de diversos projetos e ações de sensibilização para a temática, divulgou a autarquia.

Esta iniciativa de cidadania local, que tem como objetivo a promoção da discussão e reflexão em torno destes temas, faz parte da agenda nacional da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, com quem o Município de Portimão estabeleceu um protocolo de cooperação, sendo promovida no âmbito das comemorações do Dia Municipal para a Igualdade, que se assinala no próximo domingo, 24 de outubro.

A falta de representatividade nas mulheres no mercado de trabalho, a promoção e proteção dos direitos da comunidade LGTBI e a inclusão social serão os temas em debate durante a iniciativa.

O ponto alto da “Semana Portimão pela Igualdade” será o “Encontro Igualdade de Género, Boas Práticas”, cujo início está marcado para as 10:00 horas de terça-feira, 26 de outubro, no pequeno auditório do Teatro Municipal de Portimão, que pretende ser um espaço de partilha e sensibilização para a problemática em matéria de desconstrução dos estereótipos e preconceitos, com a divulgação de projetos integrados na Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação – “Portugal + Igual 2018-2030”.

Durante esta semana, o Jardim 1º de Dezembro e o espaço verde junto à Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes em Portimão exibem a mostra de t-shirts “Estendal pela Igualdade”, com a participação de escolas e instituições na área da infância e do apoio sénior, visando sensibilizar a comunidade para a questão da igualdade.

As inscrições para o encontro são gratuitas, mas obrigatórias, devendo ser efetuadas até segunda-feira, 25 de outubro, através do email saude.cidadania@cm-portimao.pt.

