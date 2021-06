Portimão vai restaurar a carismática traineira “Portugal Primeiro”

O Município de Portimão vai restaurar a traineira “Portugal Primeiro”, visando salvaguardar e valorizar uma das mais carismáticas embarcações do género ligadas ao cerco que operou neste porto de pesca.

Através do Museu de Portimão, o projeto “Portugal Primeiro – Uma Traineira com História” foi candidatado ao Programa Operacional Mar 2020, contemplando o restauro do antigo galeão transformado em traineira, com um investimento elegível total de 621 mil euros e a atribuição de um financiamento de 425 mil euros.

Face à escassez de mão de obra especializada para a recuperação de embarcações tradicionais em madeira, o Museu de Portimão encontra-se neste momento a realizar esforços e diligências a nível regional e nacional, de modo a garantir a correta e atempada execução dos trabalhos destinados à recuperação que a embarcação “Portugal Primeiro” merece e necessita.

