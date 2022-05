Portimão vai ser a capital da ginástica rítmica

Entre os dias 21 e 22 de maio, o Portimão Arena vai acolher o Torneio Internacional de Ginástica Rítmica, uma prova qualificativa para o Campeonato Nacional de 1.ª Divisão, anunciou a autarquia.

São esperados 124 ginastas a representar 22 clubes, que começam a competir às 10:00 do dia 21 de maio na categoria de juvenis, seguindo-se a partir das 14:00 as iniciadas e juniores.

No dia seguinte será a vez das ginastas seniores, juniores elites e seniores elites com sessões a partir das 10:30, seguida da cerimónia de entrega de prémios às 16:00.

Os bilhetes encontram-se disponíveis na Bilheteira Online, no Portimão Arena, no Museu de Portimão e no Teatro Municipal de Portimão, com preços entre os 3 e os 5 euros.

Já entre os dias 24 e 25 de maio decorre no mesmo espaço o 29.º Torneio Internacional de Portimão de Ginástica Rítmica com 67 ginastas juniores e 33 seniores.

Entre os dias 27 e 29 de maio, Portimão recebe também uma etapa do circuito mundial da Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, com a participação de 85 atletas de 25 países.