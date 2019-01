Portimão vai ter 117 paragens de autocarro novas

A Câmara de Portimão pretende instalar, até meados de março, cerca de 117 novos abrigos de autocarro no concelho. “Até o fim do primeiro trimestre de 2019 serão instalados cerca de 117 novos abrigos de autocarro, no seguimento de um concurso público para a instalação e exploração publicitária de mobiliário urbano”, anunciou a autarquia portimonense na semana passada.

Com este concurso, a câmara liderada por Isilda Gomes pretende “responder a uma laguna grande existente no município, permitindo outro conforto aos munícipes utilizadores do serviço urbano (Vai e Vem)”.

Por outro lado, a autarquia realça ainda que, no âmbito deste procedimento, serão também instalados mais 54 expositores publicitários, para “responder aos pedidos de agentes económicos que procuram suportes de comunicação e publicidade exteriores no concelho”.

Assim, até ao próximo dia 31 de janeiro, a câmara prevê remover os atuais 37 abrigos de autocarro e os 54 expositores publicitários, sendo que as obras de instalação das novas estruturas deverão ficar concluídas até 15 de março.