Portimão vai ter um novo retail park com 18 lojas

A três minutos do centro de Portimão vai nascer o Nova Vila Retail Park, um novo espaço de retalho com 18 lojas e 875 lugares de estacionamento, anunciou a CBRE, responsável pela comercialização do espaço.

Este retail park em Portimão “pretende dar uma resposta adequada à procura que existe na cidade por um conjunto comercial contemporâneo com as últimas tendências de design, oferta comercial e experiência para o consumidor”, segundo o comunicado.

Com cerca de 22 mil metros quadrados de área bruta, todos os espaços comerciais estarão localizados no piso térreo, além de zonas técnicas e de serviço nas traseiras com acesso autónomo.

O espaço ficará localizado ao longo da Estrada Nacional 125, com um acesso rápido à Via do Infante (A22) e prevê-se a sua abertura para o primeiro semestre de 2023.

“Portimão é uma das cidades com acentuado crescimento no Algarve e tem já uma das maiores populações residentes, o que associado ao elevado número de turistas que a visitam, constituiu um universo de potenciais clientes muito interessante. A aposta nesta classe de ativos faz todo o sentido na cidade, e em particular numa localização como esta, com acessos fáceis e capacidade para introduzir um projeto altamente qualificado e inovador para o seu público-alvo. Além disso, o mercado de retalho em Portugal continuará numa trajetória de recuperação e consolidação, que felizmente temos aproveitado em projetos ao longo do País e seguramente que este não será uma exceção no trabalho que a equipa de retalho da CBRE tem desenvolvido nos últimos anos na comercialização de ativos neste segmento”, sublinha o diretor de Retail Advisory & Transaction Services da CBRE, Carlos Récio.