Portimão vai vacinar no Parque de Feiras e Exposições

A Câmara Municipal de Portimão, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, vai iniciar na próxima segunda-feira os trabalhos de instalação de um novo Centro de Vacinação no Parque de Feiras e Exposições de Portimão, revelou a autarquia.

O Centro irá funcionar em duas tendas de grandes dimensões, devidamente climatizadas e com todas as condições de conforto e segurança.

A novidade foi hoje avançada por Isilda Gomes, no seu discurso de encerramento da Sessão Solene do Dia da Cidade, no âmbito das comemorações do 97º aniversário de elevação de Portimão a Cidade.

Segunda a autarca a opção por este tipo de infraestrutura deve-se à impossibilidade de voltar a reativar o Centro de Vacinação no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, uma vez que o mesmo é utilizado diariamente por centenas de cidadãos, que desta forma ficariam privados de efectuar a sua prática desportiva regular.

O próprio Portimão Arena, que também seria uma hipótese, encontra-se em “Reserva Estratégica” como hospital de retaguarda, que poderá ser ativado em função da evolução da Pandemia, como aconteceu em janeiro passado.

Sublinha-se que nos dias de hoje o processo de vacinação encontra-se a decorrer nas antigas instalações do Centro de Saúde de Portimão, com uma capacidade de resposta um pouco condicionada em termos de infra-estruturas, situação que será obviada com deslocalização para o Parque de Feiras e Exposições, restituindo a curto prazo, ainda antes do Natal, as melhores condições de conforto aos cidadãos que serão de futuro vacinados.

