Portimão vai viver o sonho de Natal durante mais de um mês 

Entre os dias 1 de dezembro e 6 de janeiro, Portimão será uma Aldeia do Natal sob o mote “Portimão, Um Sonho de Natal”, anunciou a autarquia.

No primeiro dia, pelas 17:00, o Pai Natal vai chegar ao cais de Portimão na embarcação “Moira”, acompanhado pela banda musical, Mãe Natal e duendes musicais.

Segue-se o desfile em parada desde a zona ribeirinha até ao Largo da Mó, regressando depois até à tenda localizada na Praça da República, onde pelas 18:00 vai decorrer um espetáculo musical e o momento protocolar da ligação das luzes de Natal do concelho.

Pelas 18:45, o Pai Natal e a sua comitiva vão viajar de comboio e a pé até à Praça Manuel Teixeira Gomes, onde fica localizada a Casa do Pai Natal, que será inaugurada pelas 19:00 e poderá ser visitada entre as 11:00 e as 19:00, com a presença de um fotógrafo para retratar o momento, cuja imagem pode ser levantada posteriormente no Teatro Municipal de Portimão.

Além do habitual presépio de grandes proporções localizado no Largo da Mó, este ano haverá uma pista de gelo com 200 m2 numa tenda instalada na Praça da República, que pode ser utilizada todas as tardes, entre as 14:00 e as 19:00 e ao fim de semana entre as 11:00 e as 19:00, com entrada livre.

Nessa mesma tenda também irá decorrer muita animação diariamente com momentos musicais, sessões de ilusionismo e rábulas teatrais, pelas 19:00, além de outras performances dirigidas à comunidade escolar entre os dias 13 e 17 de dezembro, pelas 10:30.

No Jardim Francisco Bívar será colocado o Baloiço do Beijo e o Baloiço do Abraço, enquanto no topo das escadas de acesso ao Jardim 1.º de Dezembro ficará um banco gigante.

Para transportar os visitantes a todos estes lugares, estará disponível o Comboio de Natal, com entrada livre.

Durante mais de um mês, a cidade de Portimão vai ainda receber paradas temáticas nas principais artérias, com o Circo Fantástico a 4 de dezembro, Alice no País das Maravilhas no dia 8, Parada dos Palhaços no dia 11, Princesa do Gelo a 18 e Um Sonho de Natal a 24.

O Pai Natal e os seus duendes também irão desfilar pelas principais ruas da cidade, entre as 10:00 e as 12:30 e das 15:00 às 17:00.

Entre os dias 1 e 23 de dezembro vai decorrer um Mercadinho de Natal no Jardim 1.º de Dezembro, com produtos de artesanato, novo design e produtos gourmet, a funcionar de segunda a sexta-feira entre as 17:00 e as 20:00 e ao fim de semana e feriados entre as 15:00 e as 20:00.

Já entre os dias 8 e 20 de dezembro, a CMTV vai transmitir em direto o programa “Manhã CM” a partir da tenda da Praça da República, entre as 09:00 e as 11:00, com a apresentação de Duarte Siopa e Ágata Rodrigues.

Já com bilhete pago, vão decorrer os espetáculos “Panda e Os Caricas na Ilha” e “Alice no País das Maravilhas”, nos dias 11 e 18 de dezembro respetivamente, no Portimão Arena e no TEMPO.

