Portimão veste-se de amarelo para prevenir suicídio

Durante este mês de setembro, Portimão está a viver a campanha “Setembro Amarelo”, associando-se ao evento “Setembro – Mês da Prevenção do Suicídio”, através de um conjunto de atividades e ações de sensibilização dinamizadas pelo Serviço de Psiquiatria da Unidade Hospitalar de Portimão, do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), com o apoio do município de Portimão.

Assim, por estes dias, vários edifícios públicos irão colocar faixas amarelas nas suas fachadas, nomeadamente o edifício dos paços do concelho; centros comunitários da Cruz da Parteira e da Coca Maravilhas e Centro de Convívio Sénior de Portimão; Aldeia das Sobreiras e do Bairro do Pontal; Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Portimão e os edifícios das juntas de freguesia de Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande, enquanto o museu de Portimão ficará iluminado em tons de amarelo, num alerta para esta campanha de prevenção do suicídio.

O “Mês da Prevenção do Suicídio” tem o objetivo de sensibilizar a população para a temática do suicídio, um problema com alguma relevância no Algarve.

Com o objetivo de transmitir conhecimentos sobre a temática, as equipas comunitárias de saúde mental estão a realizar diversas ações de sensibilização junto da comunidade em geral e em particular junto da comunidade escolar, estando agendadas em Portimão ações no mercado de Portimão, no próximo dia 20, e a 30 de setembro está marcada uma ação na Escola Manuel Teixeira Gomes em Portimão.

Durante todo o mês, também está patente uma exposição no átrio da unidade hospitalar de Portimão com informação sobre depressão, prevenção do suicídio e redução do estigma na doença mental.

Ainda no âmbito desta campanha de sensibilização, Portimão será ponto de partida para realiza-se o 1º Passeio de Bicicleta “Pedalar pela Vida”, que terá duas etapas, marcadas para 14 e 21 de setembro, a primeira etapa irá ligar Portimão e Monchique, passando pelos concelhos de Lagoa e Silves, enquanto a segunda etapa ligará Portimão a Sagres, com paragem em Lagos e Vila do Bispo.