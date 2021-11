Portimão “viu nascer” a Associação Cultural Marginália

A Associação Cultural Marginália foi apresentada no dia 19 de novembro, à cidade de Portimão, num evento que decorreu no Museu da cidade.

A Marginália é uma associação sem fins lucrativos que surge da vontade de dar mais projeção a atividades de natureza cultural, recreativa e desportiva com o objetivo de aproximar a comunidade portimonense e algarvia ao desenvolvimento local e regional.

Estiveram presentes vários membros do executivo camarário, entre os quais a vereadora da cultura, Teresa Mendes, e a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, bem como várias associações locais e regionais.

Rolando Rebelo, iniciou a apresentação formal destacando a importância do Bar Marginália na vida cultural da cidade e não só.

Os membros da associação, Paulo Marreiros e Raquel Oliveira, destacaram os motivos que levaram à criação deste novo coletivo, como uma continuação do trabalho já realizado enquanto Bar Marginália na região algarvia, bem como os objetivos da mesma.

Apresentaram as ideias e programação prevista para os próximos meses, com destaque para os concertos já agendados nos dias 14 e 15 de janeiro de 2022, no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão com as bandas de Tributo aos The Beatles e Radiohead.

Isilda Gomes manifestou as suas expectativas para esta associação desafiando-a a sair “fora da caixa” e a partilhar “o sonho de viver em Portimão como uma cidade que respira cultura”. A presidente manifestou também, ao longo do evento, a sua intenção de “mais e maior” investimento do município na área da cultura no próximo ano.

O evento contou com a participação musical do DJ Gijoe e Panda no saxofone, bem como com as bandas locais Volume 2 e Jesus Blood.

