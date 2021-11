Portimão volta a homenagear cidadãos centenários

Após a pausa em 2020, devido à Covid-19, Portimão voltou este ano a homenagear os centenários residentes no concelho através do envio de lembranças e mensagens de apreço e reconhecimento a dez cidadãos, com idades entre os 100 e os 104 anos.

A primeira homenagem prestada pelo município de Portimão aos centenários realizou-se em outubro de 2019, por ocasião do Dia Internacional da Pessoa Idosa, e envolveu sete seniores residentes no concelho, que participaram num almoço promovido na sala de descabeço do Museu de Portimão.

Respeitando as normas sanitárias em vigor, a homenagem deste ano teve lugar nos lares onde se encontram seis dos cidadãos centenários: Centro de Apoio a Idosos, Aldeia de S. José de Alcalar e Santa Casa da Misericórdia de Alvor, com a participação do acordeonista Humberto Silva.

Cada um dos centenários recebeu um pequeno “jardim de suculentas”, símbolo da vida e do crescimento, numa demonstração de carinho e admiração que também envolveu os restantes quatro homenageados, a quem foram entregues nas suas casas a lembrança e a mensagem personalizada da presidente de Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes.

PUB