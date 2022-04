Portimonense bate Famalicão e volta às vitórias 15 jogos depois

O Portimonense recebeu e venceu, esta tarde, o Famalicão por 1-0 em partida da 29.ª jornada da I Liga. O conjunto algarvio ainda não tinha vencido qualquer jogo desde 2021 e não ganhava há 16 jogos.

Ao 15.º jogo, a formação de Portimão voltou a sentir o gosto pelo triunfo, num jogo em que bastou o golo de Welinton Júnior, aos 42 minutos, para assegurar três pontos importantes na luta pela fuga aos lugares de despromoção, perante um Famalicão que somou o quinto jogo sem vencer e continua próximo da zona perigosa da tabela.

Separados apenas por um ponto à entrada para esta ronda, os algarvios ganharam mais tranquilidade na luta pela manutenção, mantendo-se no 12.º lugar, agora com 32 pontos, nove acima da zona de despromoção direta, enquanto os minhotos estão no 14.º, com 28.

Tanto no Portimonense como no Famalicão, os treinadores operaram duas alterações em relação à jornada anterior: Henrique Jocu e Fabrício foram as novidades nos algarvios e Diogo Figueiras e Jhonder Cádiz (estreia a titular) nos minhotos.

Os primeiros minutos prometeram, com mais bola do Portimonense e algumas incursões de Angulo pela direita sem conclusão na área, enquanto no Famalicão Pêpê tentou de livre para defesa fácil de Samuel Portugal (10 minutos) e Batubinsika cabeceou ao lado (14).

Fabrício ainda rematou à barra, num ‘chapéu’ a Luiz Júnior (18), que seria anulado por fora de jogo, e os minhotos perderam João Carlos Teixeira, que saiu lesionado ao cabo de 20 minutos, numa fase da partida demasiado incaracterística e sem perigo claro junto das duas balizas.

Aos 27 minutos, Carlinhos rematou forte de fora da área com a bola a passar perto do poste esquerdo da baliza minhota, o Portimonense voltou a tentar acelerar o ritmo, mas seria a equipa forasteira a estar mais perto do golo.

Primeiro, aos 33, foi Heri a falhar, permitindo o corte de Filipe Relvas, após cruzamento de Bruno Rodrigues, que, aos 40, cabeceou à barra na sequência de um canto.

A resposta algarvia foi mais certeira: Angulo, o jogador mais ativo do Portimonense no primeiro tempo, centrou da direita, Nakajima ainda tocou e Welinton Júnior desviou de ‘carrinho’, com a bola a sair ao poste e a sobrar novamente para o extremo, que cabeceou para a baliza vazia.

O início do segundo tempo voltou a ter ‘sinal mais’ dos locais, que, em dois cantos consecutivos, aos 55 minutos, estiveram perto do seu segundo golo: Pedrão obrigou Luiz Júnior a ‘voar’ para excelente defesa e Filipe Relvas cabeceou com perigo ao lado.

O técnico do Famalicão, Rui Pedro Silva, mexeu na equipa, juntando Banza a Cádiz na frente de ataque, mas o Portimonense continuou a dominar perante um adversário, que, apesar de estar em desvantagem, se mostrou incapaz de arranjar soluções para sequer ameaçar o último terço defensivo algarvio.

No momento mais perigoso da equipa de Portimão, Welinton Júnior, na marcação de um livre direto, obrigou o guardião famalicense a defesa apertada, com um remate forte e rasteiro (63).

O Famalicão só criou perigo aos 85, num cabeceamento de Riccieli às malhas laterais, mas Aponza também esteve perto de marcar, aos 90+3, com Luiz Júnior a somar mais uma excelente defesa, e Gustavo Assunção ainda assustou os adeptos algarvios com um remate que saiu ligeiramente por cima, aos 90+7.

Com esta vitória, o Portimonense chega aos 32 pontos, no 12.º lugar, ficando com sete pontos de vantagem para o Tondela, cujo 16.º posto dá acesso ao ‘play-off’ de manutenção com o terceiro classificado da II Liga, enquanto os famalicenses estão no 14.º lugar, com 28, apenas mais três do que a formação tondelense.