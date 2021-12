Portimonense bate Moreirense e segura sexto lugar da I Liga

O Portimonense segurou hoje a sexta posição da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 1-0 no terreno do Moreirense, com um golo de Aylton Boa Morte a responder ao ascendente anfitrião, em partida da 14.ª jornada.

Na sequência de um contra-ataque, o extremo de 28 anos apareceu solto na área contrária e resolveu o jogo com um remate cruzado que ainda ressaltou em Steven Vitória antes de bater o guarda-redes Kewin Silva, ao minuto 87.

Com o terceiro golo de Aylton Boa Morte no campeonato, a equipa treinada por Paulo Sérgio manteve o sexto lugar da tabela, com 22 pontos, enquanto os vimaranenses, derrotados na estreia do treinador Lito Vidigal, apesar de terem dominado o jogo por mais tempo, averbaram o sexto jogo consecutivo sem vencer e ocupam o 17.º e penúltimo lugar, com nove pontos.

Nos primeiros 45 minutos, o perigo em redor das balizas escasseou, apesar de os ‘cónegos’, mesmo sem deslumbrarem, realizarem uma exibição em trajetória ascendente, que culminou nas duas ocasiões de golo nos descontos.

De regresso à competição, após o adiamento do jogo com o Tondela, referente à 13.ª jornada, para 03 de janeiro, o Moreirense apareceu em campo com Pablo Santos em vez de Lazar Rosic no primeiro ‘onze’ escolhido pelo treinador Lito Vidigal e ameaçou o golo aos 45+2 minutos, num remate cruzado de Paulinho ao lado.

No último lance da primeira metade, Filipe Soares aproveitou uma falha do guardião adversário para cabecear para a baliza, mas Pedrão cortou a bola em cima da linha de baliza.

Do lado algarvio, Nakajima substituiu Fali Candé entre os titulares, após ter falhado o jogo contra a equipa que detém o seu passe, o FC Porto (derrota por 3-0), mas esteve quase sempre desaparecido na manobra ofensiva, cuja produção se cingiu a remates à figura de Angulo, no primeiro minuto, e de Carlinhos, aos 16.

Longe de ser avassalador, o Moreirense transportou a supremacia dos últimos 15 minutos da primeira metade para a segunda, com vários períodos a circular a bola nas imediações da área ‘alvinegra’ que tiveram como desfecho frequente a marcação de foras de jogo.

Depois de um minuto frenético, com Kewin a negar o golo a Aponza na melhor jogada do Portimonense, ao minuto 81, e Samuel a opor-se a um remate muito forte de Fábio Pacheco, aos 82, o Portimonense aproveitou um espaço na retaguarda ‘cónega’ para decidir o encontro a seu favor.

