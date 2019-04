Portimonense conquista ponto importante em Setúbal

.

O Portimonense conquistou um ponto importante no seu objetivo de permanência na primeira liga ao empatar em Setúbal com o Vitória, a uma bola, em jogo da 30ª jornada. Com este empate a equipa algarvia ascendeu provisoriamente ao décimo lugar.

Após uma primeira parte sem golos, o Vitória adiantou-se no marcador aos 63 minutos, por intermédio de José Semedo. Mas, perto do final, aos 87 minutos, o brasileiro Ruster, que entrou na segunda parte, restabeleceu a igualdade.

Na classificação, as duas equipas continuam separadas por um ponto, com o Portimonense, décimo classificado, a contar 33 pontos, contra 32 do Vitória de Setúbal, que segue no 12.º posto.