Portimonense e Estoril tentam regressar aos triunfos na I Liga

Estoril Praia e Portimonense, as duas equipas ‘surpresa’ da primeira volta da I Liga de futebol, procuram hoje regressar aos triunfos e relançarem as suas posições na prova, em duelo da 26.ª jornada.

Depois de andarem perto dos lugares europeus, Estoril e Portimonense estão a viver uma ‘desastrosa’ segunda metade de campeonato de futebol, com os ‘canarinhos’ a somarem apenas um triunfo em oito jogos, enquanto os algarvios ainda não alcançaram qualquer vitória durante o mesmo período.

Na Amoreira, num encontro agendado para as 15:30, o Estoril vai entrar em campo no oitavo posto, com 31 pontos, mais dois que o Portimonense, que é nono.

À mesma hora, o Famalicão (12.º classificado) recebe o Santa Clara (10.º em igualdade com o clube de Portimão), num encontro entre equipas que chegaram a estar entre os lugares de despromoção, mas que agora estão bem mais confortáveis na competição.

Com o ‘fantasma’ da descida continua o Arouca, 15.º posicionado com 21 pontos, que recebe às 18:00 o Paços de Ferreira, 11.º com 27, e está obrigado a pontuar para não piorar ainda mais a sua situação no campeonato.

O dia termina com o Belenenses SAD, cada vez mais último e cada vez mais perto de cair à II Liga, a receber o Boavista, que segue para já num tranquilo 13.º lugar, cinco pontos acima dos lugares ‘proibidos’.

Na sexta-feira, no arranque da ronda, o Benfica, terceiro classificado, empatou 1-1 com o Vizela (14.º) e pode ver os rivais FC Porto, líder, e Sporting, segundo colocado, distanciarem-se na tabela. Os ‘dragões’, com 67 pontos, recebem o Tondela no domingo, enquanto os ‘leões’, com 61, encerram a ronda na segunda-feira, com uma visita ao Moreirense.

Programa da 26.ª jornada:

– Sábado, 12 mar

Famalicão – Santa Clara, 15:30

Estoril Praia – Portimonense, 15:30

Arouca – Paços de Ferreira, 18:00

Belenenses SAD – Boavista, 20:30

– Domingo, 13 mar:

Marítimo – Vitória de Guimarães, 15:30

FC Porto – Tondela, 18:00

Sporting de Braga – Gil Vicente, 20:30

– Segunda-feira, 14 mar:

Moreirense – Sporting, 20:15