Portimonense e Farense encerram pré-época com empate sem golos

O Portimonense, da I Liga de futebol, e o Farense, da II Liga, empataram este domingo sem golos, no último jogo particular das duas equipas antes da estreia oficial para a Taça da Liga.

Na partida jogada no centro de treinos do Portimonense, o conjunto local alinhou com quatro reforços no ‘onze’ inicial (Henrique Jocú, Carlinhos, Imbula e Renato Júnior), enquanto no Farense jogaram três ‘caras novas’ de início (Gut, Loide Augusto e Henrique).

Na pré-época, o Portimonense somou três empates e uma derrota em quatro jogos particulares e o Farense registou uma vitória, dois empates e duas derrotas.

A primeira eliminatória da Taça da Liga, no próximo fim de semana, representará o arranque oficial da época para os dois emblemas: o Portimonense recebe a Académica, na sexta-feira (20:15), e o Farense desloca-se ao terreno do Desportivo de Chaves, no sábado (18:00).

