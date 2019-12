Portimonense e-Sports assina parceria com a NovaVita

Para Patrícia Rosa, Diretora de Projeto da Nova Vita – High Performance Leadership Coach & Trainer “é com enorme satisfação que abraçamos esta parceria, ainda mais como portimonenses que somos! Independentemente da área de negócio ou o seu formato, quaisquer Resultados são alcançados primeiro na nossa mente. Compreender e atuar nesta dinâmica permite-nos preparar um estado mental e emocional que se traduzem em resultados”. A Coach acrescenta ainda que “o Coaching poderá contribuir para elevados níveis de desempenho, a que chamamos Alta Performance. O atleta terá ao seu dispor as ferramentas necessárias para assumir a sua liderança pessoal, compreendendo e ajustando os seus comportamentos de acordo com os objetivos que deseja concretizar”.

Duarte Pereira “KevinDurantSTF” afirma “que o Coaching tem vindo a ganhar relevo na esfera desportiva, associando o bem estar e perfomance dos atletas ao sucesso desportivo”.

Numa época longa e esgotante Duarte Pereira realça “o papel fundamental que o Coaching pode ter na equipa no aspecto mental, que ajudará nos momentos da decisão , ao foco e concentração”.

O Team Manager congratula-se pela “parceria que permite o crescimento dos atletas e equipa técnica mas sobretudo do e-Sports do Clube”

Para Rui Águas, Diretor Geral da Modalidade, esta “parceria vai no sentido de criarmos bases de sustentação para num futuro próximo criarmos uma estrutura próxima do semi-profissionalismo”.

Rui Águas revela, “que esta parceria com uma empresa conceituada no ramo do Coaching, vocacionada para trabalhar em alta performance, é algo pioneiro em Portugal e nos Clubes Portugueses”

Rui Águas acredita que “a diferença entre os resultados das grandes equipas nas mais variadas áreas, está na preparação e foco que as estruturas disponibilizam para alcançar resultados”.