Portimonense e-Sports conquista Taça Pro Clubes

O Portimonense conquistou a Taça Pro Clubes, numa competição de cerca de 8 horas, em que derrotou adversários como os For The Win Legacy eSports. atual campeã Nacional e Bi Campeão Europeu, o EGN Feirense, o Nacional e o Apogee entre outros.

Nos três jogos da final o Portimonense venceu o primeiro jogo nas grandes penalidades, Soalheiro marcou o tento do Portimonense no tempo regulamentar. Nas grandes penalidades, surgiu o inspirado Paulo”Pauleto” Cabo que defendeu 3 grandes penalidades.

Num segundo jogo, novamente pautado pelo equilíbrio, Pedro “Matamoscas” Batista colocou o Portimonense em vantagem, mas no pressing final dos FTW Legacy, Acosta em trabalho defensivo foi expulso. FTW Legacy viria a dar a volta ao jogo e a vencer por 2-1.

No último e decisivo jogo André “agsimoesz” Simões aos 16’ minutos colocou o Portimonense em vantagem, no entanto, os FTW Legacy viriam a colocar-se em vantagem na partida. Perto do final do encontro aparece o grande Micael “MIKA12” Rebelo que empatou o jogo ao minuto 90’.



Nas grandes penalidades surgiu o enorme Paulo “Pauleto” Cabo, que parou 4 grandes penalidades !

No final da partida era enorme a satisfaço entre a equipa.

O nosso Team Manager Duarte Pereira era um homem feliz “Ao final de 8 horas de competição conseguimos o que muitos duvidavam. Hoje provamos que conseguimos jogar cara a cara contra qualquer equipa. É uma grande injeção de moral para a equipa numa altura em que luta arduamente para o acesso aos playoffs da liga. Mostramos grande união, trabalho e dedicação. Agora é apontar baterias para a FPF que continua a ser o grande objetivo da nossa equipa… o acesso aos playoffs”.

Acosta, um dos grandes do dia referiu “foi o nosso primeiro título como equipa, num torneio onde conseguimos ultrapassar o top 3 do campeonato (FTW Legacy, EGN Feirense SAD e Apogee ) e onde os últimos dois foram disputados em Best Of 3, pelo que não foi uma vitória qualquer. Debatemo-nos com os melhores, depois de cerca de 8 horas a jogar sem parar, com muito cansaço psicológico já na final e onde com o esforço e entreajuda de todo o plantel , que foi simplesmente fantástico, conseguimos trazer a taça para Portimão. Felicidade enorme e um orgulho gigante, neste plantel que apenas joga junto nesta época”.

Pauleto, um dos heróis desta grande final era o espelho da satisfaço “Foi uma final muito renhida e bem disputada, podia ter caido tanto para os FTW Legacy como para nós, mostramos que consseguimos fazer frente ao grande português e tudo ficou decidido nos penaltys em 2 dos 3 jogos”

Simões, técnico do Portimonense era o rosto da satisfação “foi um torneio muito intenso e muito longo, tivemos quase 8H juntos no discord a competir.. foi um torneio muito difícil porque literalmente apanhamos as melhores equipas de Portugal e algumas do mundo, colocamos dedicação e conseguimos alcançar o mais importante, a vitoria no torneio, só tenho que agradecer a todo o plantel”

Rui Águas, Diretor Geral referiu “o trabalho desenvolvido por todos começa a dar resultados”, deixando uma palavra de “parabéns ao Duarte, que tem feito um trabalho fantástico, ao Simões pelo foco que demonstra na condição da nossa equipa e aos jogadores que são os melhores do Mundo”.