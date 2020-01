Portimonense e-Sports e Top e-Sports fecham parceria

O Portimonense SC e-Sports e a Top e-Sports assinaram um protocolo que permitirá ao clube algarvio competir na prestigiada plataforma e-Sports na vertente PES – Pro Evolution Soccer.

A intenção do Portimonense em abrir horizontes nesta vertente de videojogo e a vontade da Top e-Sports foram decisivos para esta parceria.

As negociações para esta parceria, que vem sendo discutida há meses, terminaram ontem com desfecho positivo, muito pela visibilidade que o e-Sports do Clube alcançou em tão pouco tempo,

O acordo foi conduzido pelo Diretor Geral e-Sports Rui Águas e pelo Diretor da Top e-Sports Fabio Cafa.

Para Fábio Cafa responsável pela Top e-Sports, “é um orgulho a Top e-Sports poder ser parceiro deste clube centenário e poder contribuir para o sucesso do clube na vertente PES na Europa”.

Fabio Cafa, a referência maior para a América do Sul no que toca ao e-Sports Pro Evolution Soccer, refere que a “Top e-Sports tem como principal objetivo educar os jovens e abrir horizontes para a prática da modalidade de forma responsável”

Rui Águas, Diretor Geral Portimonense e-Sports, mostrava-se “contente pelo facto do acordo permitir que o Clube possa estar dentro do e-Sports de forma abrangente e consolidada”.

Rui Águas, congratula-se pelo facto de o Portimonense “ter efetuado uma parceria inédita no contexto europeu” garantido “que a ambição do Portimonense é estar presente junto das maiores referências no e-Sports a nível Mundial”

O acordo foi celebrado esta madrugada, sendo que os parâmetros do acordo por motivos estratégicos não foram comunicados para já.