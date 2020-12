Portimonense E-Sports em destaque na eLiga Portugal

A equipa de E-Sports do Portimonense está em destaque nos grupos da eLiga Portugal, depois de três vitórias e com os quartos de final no horizonte, anunciou o clube de Portimão.

Ao lado do Belenenses SAD e FCPorto, a equipa vai jogar a quarta jornada a 21 de dezembro que irá definir os oito clubes que vão disputar o título de Campeão de Inverno, que dará acesso ao Título maior da eLiga Portugal.

Os jogos podem ser acompanhados em direto através do website de E-Sports do Portimonense e no canal de Youtube.

O Jornal do Algarve é um dos patrocinadores oficiais desta equipa.

