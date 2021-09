Portimonense e Vizela anulam-se ao empatarem a zero

O Portimonense e o Vizela empataram hoje a zero, no jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, numa partida em que as equipas dividiram o jogo e as oportunidades.

Com este desfecho, o Portimonense, que não perde há três jornadas consecutivas, manteve o sexto posto na classificação, com 11 pontos, menos um do que o Sporting de Braga, enquanto o Vizela, que somou o quarto empate seguido, ocupa o 11.º lugar, com sete pontos.

No Municipal de Portimão, os dois conjuntos imprimiram desde o início velocidade ao jogo, mas sem conseguiram criarem situações de perigo, principalmente nos primeiros vinte minutos.

A primeira situação de perigo junto das balizas surgiu para o Vizela e apenas quando estavam decorridos 23 minutos, lance em que Ivanildo, sem marcação, cabeceou fraco para a defesa fácil de Samuel.

Um minuto depois, foi o avançado colombiano Angulo que teve a oportunidade para abrir o marcador para os algarvios, com um remate de fora da área que Charles segurou com dificuldade.

Até ao intervalo, as duas equipas equilibraram o jogo e, só em lances de contra-ataque, logravam chegar à área contrária, com os defesas a superiorizarem-se e anularem as investidas dos atacantes.

No segundo tempo, o Vizela entrou mais rápido e perigoso no contra-ataque, mas sem conseguir ultrapassar a ‘muralha’ defensiva algarvia, exceção para um lance, aos 54 minutos, em que Samu conseguiu espaço e posição para, com um remate de cabeça, fazer a bola passar a escassos centímetros da baliza de Samuel.

O lance ‘abanou a formação de Paulo Sérgio que passou a jogar com maior velocidade, mas sem o discernimento para encontrar o caminho necessário para a baliza do Vizela e sem que conseguissem situações flagrantes de golo.

Aproveitando o adiantamento dos algarvios, a turma nortenha teve na segunda parte a oportunidade para sair de Portimão vitoriosa, com Schettine, aos 61 minutos e Kiki, um minuto depois, a falharem o alvo.

