Portimonense empata com Arouca e falha assalto ao quarto lugar 

O Portimonense empatou hoje 1-1 na receção ao Arouca, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que impediu os algarvios de assumirem, à condição, o quarto lugar da prova.

Após uma igualdade sem golos na etapa inicial, o Arouca, que chegou ao terceiro jogo de futebol consecutivo sem vencer, arrancou melhor na segunda parte e adiantou-se aos 52 minutos, por André Silva, mas o Portimonense, que podia alcançar o segundo triunfo consecutivo, reagiu e igualou aos 71 minutos, por Luquinha.

Com este empate, a equipa de Portimão mantém o sexto posto, agora com 24 pontos, enquanto os arouquenses estão no grupo das equipas situadas no nono posto, com 14.

Marcador:

0-1, André Silva, 52 minutos.

1-1, Luquinha, 71.

Equipas:

– Portimonense: Samuel Portugal, Moufi, Pedrão, Lucas Possignolo, Fali Candé, Willyan (Luquinha, 46), Carlinhos, Lucas Fernandes (Pedro Sá, 46), Aylton Boa Morte, Angulo (Anderson Oliveira, 62) e Aponza (Fabrício, 62).

(Suplentes: Nakamura, Henrique Jocu, Ewerton, Fabrício, Anderson Oliveira, Luquinha, Pedro Sá, Filipe Relvas e Imbula).

Treinador: Paulo Sérgio.

– Arouca: Victor Braga, Thales Oleques, João Basso, Gastón Campi (Abdoulaye Ba, 90+2), Quaresma, Kouassi Eboué, Pité (Altman, 78), Leandro Silva (Marco Soares, 90+2), Bukia, Arsénio e André Silva (Oday Dabbagh, 83).

(Suplentes: Zubas, Altman, Adílio, Oday Dabbagh, Antony, Tiago Esgaio, Abdoulaye Ba, Marco Soares e Tiago Araújo).

Treinador: Armando Evangelista.

Árbitro: Miguel Nogueira (Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Willyan (12), Fali Candé (70), Bukia (73), Gastón Campi (82), Leandro Silva (88), Kouassi Eboué (89) e Carlinhos (89).

Assistência: 764 espetadores.

PUB