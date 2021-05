Portimonense empata com Sporting de Braga e garante permanência

O Portimonense assegurou na quarta-feira a permanência na I Liga de futebol, ao empatar 0-0 na receção ao Sporting de Braga, em jogo da 34.ª e última jornada da prova.

Os algarvios apenas precisavam do empate para garantirem definitivamente a permanência, pois ainda corriam algum risco de descida no arranque da jornada, mas a igualdade sem golos com os ‘arsenalistas’, que já tinham assegurado anteriormente o quarto lugar final na prova, sossegou os adeptos do clube de Portimão.

Com este empate, o Portimonense ocupa o 14.º lugar, com 35 pontos, enquanto o Sporting de Braga concluiu no quarto posto, com 64 pontos.

