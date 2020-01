Um golo do defesa central Dener nos descontos permitiu ao Portimonense empatar no passado sábado com o Boavista (1-1), num jogo da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol disputado no Estádio do Bessa, no Porto.

Stojiljkovic marcou para o Boavista aos 67 minutos, de cabeça e na sequência de um canto, e Dener repôs a igualdade aos 90+4, igualmente graças a um cabeceamento depois de um pontapé de canto que teve origem num atraso negligente de Ricardo Costa.

O Boavista estreou o seu novo técnico, Daniel Ramos, que rendeu Lito Vidigal, e apresentou-se em campo com uma linha defensiva similar à que o treinador anterior utilizava, mas com o médio espanhol Bueno como organizador.

Bueno não é um jogador veloz e ganha poucos duelos físicos, mas em contrapartida oferece soluções para alguns problemas graças aos seus recursos técnicos e hoje foi isso que proporcionou, aqui e ali, à equipa.

O primeiro lance de perigo deste jogo surgiu aos 26 minutos num contra-ataque do Boavista que Heriberto finalizou com um remate que o guarda-redes Ricardo Ferreira defendeu com os punhos.

A resposta do Portimonense chegou aos 36 por Lucas Fernandes, que rematou e forçou Helton Leite a uma defesa em dois tempos. Nessa altura, a equipa algarvia havia conseguido equilibrar as coisas ante um adversário que, realmente, mostrou já algumas diferenças no seu futebol, com menos futebol direto e mais posse.

Um dos pontos altos deste jogo ocorreu aos 31 minutos quando Aylton Boa Morte introduziu bola na baliza de Helton Leite, após uma transição rápida que apanhou desprevenida a defesa axadrezada.

O árbitro validou esse lance e deu golo, mas o VAR entrou em cena, jogo parou e todos esperaram. Quase quatro minutos depois, Manuel Mota informou que o golo, afinal havia sido obtido em fora de jogo.

Sem Jackson Martinez, excluído deste jogo devido a um problema burocrático, o Portimonense teve em Lucas Fernandes a sua melhor unidade na primeira parte. O azar, porém, bateu à porta deste médio brasileiro, que saiu de maca do relvado e com queixas no joelho esquerdo, tendo sido substituído por Beto nos descontos da primeira parte.

Na sequência de um canto conquistado pelo central Fabiano Leismann, o Boavista chegou ao 1-0 aos 67 minutos. Rafael Costa bateu o canto e o sérvio Stojiljkovic meteu a bola na baliza com um bom desvio de cabeça.

Stojiljkovic já tinha lançado um primeiro aviso à defesa da equipa algarvia, aos 52 minutos, num lance que foi anulado devido a uma alegada falta do avançado axadrezado.

A vantagem do Boavista justificava-se porque a equipa teve mais iniciativa e lutou mais pelo golo, ao passo que o Portimonense perdeu esclarecimento com a saída forçada de Lucas Fernandes e raramente constitui um perigo para Helton Leite, salvo nos poucos de bola parada de que dispôs no meio-campo axadrezado.

O 1-0 revelou-se curto para o Boavista e permitiu ao Portimonense manter acesa a chama da esperança na igualdade, que chegou aos 90+4, também de canto e de cabeça. O golo foi de Dener, que saltou mais alto do que a defesa boavisteira e, assim, estragou a estreia de Daniel Ramos.

O Boavista já tinha recebido um aviso sério do Portimonense aos 77 minutos, quando Beto surgiu isolado diante de Helton Leite e atirou para as mãos do guardião axadrezado, mas não soube ou não conseguiu tomar as medidas necessárias para evitar o balde de água fria que lhe caiu em cima mesmo ao cair do pano.